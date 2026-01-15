На границе со Словакией открыли пешеходный переход: что изменилось для украинцев

На украинско-словацкой границе заработал пешеходный переход в пункте пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое". Новый формат пересечения границы открыли в начале января 2026 года после межправительственных договоренностей Украины и Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Решение об открытии пешеходного перехода было официально согласовано еще 17 октября 2025 года. Тогда стороны подписали протокол о внесении изменений в действующее межправительственное соглашение по пунктам пропуска.
Для запуска перехода инфраструктуру пункта пропуска модернизировали в сжатые сроки. Уже в первые дни работы им воспользовались почти 4 тысячи человек.
Пешеходный переход существенно упрощает и ускоряет пересечение границы для:
Также он уменьшает нагрузку на автомобильное движение в этом направлении.
Открытие перехода является частью более широкого пакета решений по развитию пограничной инфраструктуры между Украиной и Словакией. В частности:
В Минразвития отмечают, что развитие пунктов пропуска и повышение их пропускной способности продолжается даже в условиях войны, чтобы граница была удобной, безопасной и прогнозируемой для граждан и бизнеса.
Ранее РБК-Украина писало, кто имеет право пересекать государственную границу вне общей очереди, а также при каких условиях пограничники могут предоставить приоритетный проход. Речь идет о дипломатах, сотрудниках международных организаций, тяжелобольных, людях с инвалидностью и родителях с детьми до одного года.
Также мы рассказывали о введении пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагонах международных поездов, что должно сократить время остановок на границе и упростить поездки для пассажиров. Сначала новый формат заработает на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм, а впоследствии его планируют расширить на другие международные рейсы.