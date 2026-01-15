На границе со Словакией открыли пешеходный переход: что изменилось для украинцев

Что известно о новом переходе

Решение об открытии пешеходного перехода было официально согласовано еще 17 октября 2025 года. Тогда стороны подписали протокол о внесении изменений в действующее межправительственное соглашение по пунктам пропуска.

Для запуска перехода инфраструктуру пункта пропуска модернизировали в сжатые сроки. Уже в первые дни работы им воспользовались почти 4 тысячи человек.

Для кого это важно

Пешеходный переход существенно упрощает и ускоряет пересечение границы для:

жителей приграничных общин;

граждан, путешествующих по личным, рабочим или гуманитарным причинам;

пассажиров без автотранспорта.

Также он уменьшает нагрузку на автомобильное движение в этом направлении.

Планы по развитию границы

Открытие перехода является частью более широкого пакета решений по развитию пограничной инфраструктуры между Украиной и Словакией. В частности:

продолжается подготовка к строительству пассажирского терминала, который позволит разделить пассажирские и грузовые потоки и повысить пропускную способность пункта примерно на 20%;

согласовано увеличение грузоподъемности пункта пропуска "Малый Березный - Убля" до 5 тонн;

стороны работают над сокращением времени прохождения границы, в частности из-за увеличения персонала и подготовки соглашения о совместном контроле, которое сейчас находится на согласовании с Еврокомиссией.

В Минразвития отмечают, что развитие пунктов пропуска и повышение их пропускной способности продолжается даже в условиях войны, чтобы граница была удобной, безопасной и прогнозируемой для граждан и бизнеса.