На кордоні з Україною зупинили роботу пунктів пропуску: у чому причина

Вʼїзд та виїзд громадян через пункти пропуску на кордоні України тимчасово призупинений внаслідок збою в роботі бази даних митниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Причина - несправність системи оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та виїзд за її межі.
Як зазначають у відповідних службах, фахівці вже працюють над відновленням роботи бази даних. Після усунення проблеми пропускні операції буде відновлено в повному обсязі.
Громадянам та перевізникам рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та стежити за подальшими офіційними оновленнями.\
Оновлено о 14:20
"Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів", - уточнила Державна митна служба.
Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі.
Раніше ми писали, що Польща підключила пункт пропуску "Хребенне-Рава-Руська" до європейської системи Entry/Exit System (EES).
Європейський Союз запустив нову біометричну систему контролю EES, яка замінює традиційні штампи у паспортах та автоматично фіксує дані про в’їзд і виїзд громадян третіх країн, зокрема українців.
Система офіційно запрацювала 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах ЄС - зокрема на ділянках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Під час першого перетину кордону мандрівники проходять реєстрацію з фотографуванням і зняттям відбитків пальців, після чого всі наступні перевірки здійснюються автоматично.
Раніше повідомлялося, що Румунія продовжила обмеження руху на пункті пропуску "Солотвино-Сігету Мармацієй" через ремонт мосту через Тису. Роботи триватимуть 33 дні - з 27 жовтня, а рух автомобілів буде перекрито щодня з 09:00 до 15:30. Для пішоходів перетин залишиться відкритим у звичному режимі.