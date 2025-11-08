RU

Общество Образование Деньги Изменения

На границе с Украиной остановили работу пунктов пропуска: в чем причина

Иллюстративное фото: на границе с Украиной остановили работу пунктов пропуска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Въезд и выезд граждан через пункты пропуска на границе Украины временно приостановлен в результате сбоя в работе базы данных таможни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Причина - неисправность системы оформления граждан и транспортных средств на въезд в Украину и выезд за ее пределы.

Как отмечают в соответствующих службах, специалисты уже работают над восстановлением работы базы данных. После устранения проблемы пропускные операции будут восстановлены в полном объеме.

Гражданам и перевозчикам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и следить за дальнейшими официальными обновлениями.

Обновлено в 14:20

"Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного вражеского обстрела энергообъектов", - уточнила Государственная таможенная служба.

Специалисты уже работают над устранением последствий атаки. В ближайшее время пункты пропуска заработают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что Польша подключила пункт пропуска "Хребенне-Рава-Русская" к европейской системе Entry/Exit System (EES).

Что известно о EES

Европейский Союз запустил новую биометрическую систему контроля EES, которая заменяет традиционные штампы в паспортах и автоматически фиксирует данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

Система официально заработала 12 октября 2025 года на внешних границах ЕС - в частности на участках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Во время первого пересечения границы путешественники проходят регистрацию с фотографированием и снятием отпечатков пальцев, после чего все последующие проверки осуществляются автоматически.

 

Ранее сообщалось, что Румыния продлила ограничение движения на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" из-за ремонта моста через Тису. Работы продлятся 33 дня - с 27 октября, а движение автомобилей будет перекрыто ежедневно с 09:00 до 15:30. Для пешеходов пересечение останется открытым в обычном режиме.

Граница с Украиной