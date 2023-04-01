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Українців попередили про черги на в'їзд на західному кордоні

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Субота 01 квітня 2023 20:42
Українців попередили про черги на в'їзд на західному кордоні Фото: українців попередили про черги на в'їзд на західному кордоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Напередодні Великодніх свят на західних кордонах, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, це місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону. Таким чином, в основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, таких як "Шегині" і "Краківець", відмічається накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України.

Співробітники прикордонної служби "збільшили кількість персоналу для оформлення мандрівників, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації".

У ДПСУ рекомендують обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на кордоні України та Польщі хочуть відкрити новий пункт пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху "Адамчуки-Збереже".

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