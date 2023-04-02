На границе Украины и Польши увеличились очереди на въезд: какие пункты выбирать, чтобы сэкономить время

На украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"На въезд в Украину в пункте пропуска "Краковец-Корчева" ожидают около 350 автомобилей, в "Шегини-Медика" - 120", - сказано в сообщении.

Пограничники отмечают, что для экономии времени лучше выбирать пункты пропуска "Угринов-Долгобычев", "Рава-Русская-Хребеннее" и "Смельница-Кросценко".

Напомним, пограничники увеличили количество персонала для оформления путешественников накануне Пасхи.

Кроме того, на границе Украины и Польши хотят открыть новый пункт пропуска "Адамчуки-Сохране".

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