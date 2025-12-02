На кордоні з Румунією обмежують роботу одного із пунктів пропуску: що зміниться
Державна прикордонна служба України попереджає про продовження тимчасових обмежень руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією. Обмеження діють із 2 грудня та триватимуть орієнтовно 22 доби.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Держприкордонслужби" у Telegram.
Коли обмежують рух
За інформацією ДПСУ, у будні дні - з понеділка по п’ятницю - з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів у цьому пункті тимчасово призупиняється. Пішохідний перехід працює у звичному режимі, без змін.
Чому виникли обмеження
Обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса, що сполучає українське Солотвино та румунське Сігету-Мармацієй.
Роботи тривають, тому пропуск автомобілів у визначені години тимчасово неможливий.
Що радять подорожнім
Прикордонники закликають водіїв враховувати графік обмежень під час планування поїздок. За можливості рекомендують обирати інші доступні пункти пропуску на українсько-румунській ділянці кордону, щоб уникнути затримок.
Обмеження діятимуть орієнтовно три тижні (скриншот)
