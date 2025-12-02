На границе с Румынией ограничивают работу одного из пунктов пропуска: что изменится

Государственная пограничная служба Украины предупреждает о продлении временных ограничений движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" на границе с Румынией. Ограничения действуют со 2 декабря и продлятся ориентировочно 22 суток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Госпогранслужбы" в Telegram .

Когда ограничивают движение

По информации ГПСУ, в будние дни - с понедельника по пятницу - с 9:00 до 16:00 оформление транспортных средств в этом пункте временно приостанавливается. Пешеходный переход работает в обычном режиме, без изменений.

Почему возникли ограничения

Ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса, соединяющего украинское Солотвино и румынское Сигету-Мармацией.

Работы продолжаются, поэтому пропуск автомобилей в определенные часы временно невозможен.

Что советуют путешественникам

Пограничники призывают водителей учитывать график ограничений при планировании поездок. По возможности рекомендуют выбирать другие доступные пункты пропуска на украинско-румынском участке границы, чтобы избежать задержек.

