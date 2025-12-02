На границе с Румынией ограничивают работу одного из пунктов пропуска: что изменится
Государственная пограничная служба Украины предупреждает о продлении временных ограничений движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" на границе с Румынией. Ограничения действуют со 2 декабря и продлятся ориентировочно 22 суток.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Госпогранслужбы" в Telegram.
Когда ограничивают движение
По информации ГПСУ, в будние дни - с понедельника по пятницу - с 9:00 до 16:00 оформление транспортных средств в этом пункте временно приостанавливается. Пешеходный переход работает в обычном режиме, без изменений.
Почему возникли ограничения
Ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса, соединяющего украинское Солотвино и румынское Сигету-Мармацией.
Работы продолжаются, поэтому пропуск автомобилей в определенные часы временно невозможен.
Что советуют путешественникам
Пограничники призывают водителей учитывать график ограничений при планировании поездок. По возможности рекомендуют выбирать другие доступные пункты пропуска на украинско-румынском участке границы, чтобы избежать задержек.
Ограничения будут действовать ориентировочно три недели (скриншот)
Читайте также о том, что международные поездки для украинцев станут удобнее - правительство приняло решение, которое позволяет проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.
Ранее мы писали о том, что Европейский Союз внедряет систему въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая фиксирует данные всех иностранцев, пересекающих границы Шенгенской зоны, в том числе и украинцев. В то же время никаких новых или дополнительных документов перед поездкой в ЕС иметь не нужно.