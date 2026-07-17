На границе с Румынией готовят к открытию новый пункт пропуска: когда заработает

На Закарпатье продолжается подготовка к открытию нового международного пункта пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" на границе с Румынией. Сейчас там проверяют готовность инфраструктуры, а запуск перехода планируется уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую таможню .

Главное: Запуск уже в этом году: На Закарпатье продолжается финальный этап подготовки к открытию нового автомобильного пункта пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".

На Закарпатье продолжается финальный этап подготовки к открытию нового автомобильного пункта пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией". Инфраструктура полностью готова: На КПП уже построили подъездную дорогу, укрепили береговую линию реки, установили освещение, обустроили рабочие зоны для таможенников и пограничников и полосы движения.

На КПП уже построили подъездную дорогу, укрепили береговую линию реки, установили освещение, обустроили рабочие зоны для таможенников и пограничников и полосы движения. Круглосуточный режим и мощность: Новый переход будет работать 24/7. На нем обустроили 6 полос для легковых автомобилей, 2 - для автобусов и 6 - для грузовиков.

Новый переход будет работать 24/7. На нем обустроили 6 полос для легковых автомобилей, 2 - для автобусов и 6 - для грузовиков. Облегчение логистики Открытие нового пункта пропуска поможет разгрузить другие направления на украинско-румынской границе, значительно ускорит оформление транспорта и упростит пересечение границы для жителей приграничных регионов.

По данным таможни, правительственная комиссия уже приступила к проверке объекта . Ее задача - оценить, готова ли первая очередь строительства к открытию движения легковых автомобилей.

Фактически речь идет о финальном этапе подготовки перед запуском нового пункта пропуска.

"Белая Церковь - Сигету-Мармацией" должен стать еще одним автомобильным переходом между Украиной и Румынией. Ожидается, что открытие разгрузит другие пункты пропуска, улучшит логистику и упростит поездки для жителей приграничных регионов.

На границе с Румынией появится новый пункт пропуска (фото: Закарпатская таможня)

Что уже сделали

На объекте уже обустроили основную инфраструктуру. В частности, построили подъездную дорогу, укрепили береговую линию, установили освещение, обустроили полосы движения, зоны осмотра и рабочие места для таможенников и пограничников.

Параллельно Закарпатская таможня и Государственная пограничная служба отрабатывают процедуры оформления транспорта, чтобы сделать пересечение границы максимально быстрым.

Каким будет новый пункт пропуска

После открытия пункт пропуска будет работать круглосуточно.

По информации таможни, здесь обустроили шесть полос для легковых автомобилей, две - для автобусов и еще шесть - для грузового транспорта .

Ожидается, что ежесуточно через новый переход смогут проезжать до 700 легковых автомобилей, около 60 автобусов и до 400 грузовиков.