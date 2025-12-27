На кордоні з Польщею зросли черги через різдвяно-новорічні свята

Пасажиропотік зріс як на виїзд з України, так і на в'їзд, тож усі пункти пропуску працюють із підвищеним навантаженням.

Щоб зменшити черги та пришвидшити проходження кордону, прикордонники посилили зміни, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та постійно координують дії з польською стороною.

Після невеликого спаду руху одразу після Різдва ситуація знову пожвавилася — кількість автівок і пасажирів на кордоні зростає.

Найбільші черги на виїзд з України наразі фіксують у пунктах пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", "Устилуг" та "Угринів".

Натомість найменше навантаження спостерігається у "Грушеві", "Нижанковичах" і "Смільниці".