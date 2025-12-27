На границе с Польшей выросли очереди из-за рождественско-новогодних праздников

Во время рождественско-новогодних праздников наблюдается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовской и Волынской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Пассажиропоток вырос как на выезд из Украины, так и на въезд, поэтому все пункты пропуска работают с повышенной нагрузкой.
Чтобы уменьшить очереди и ускорить прохождение границы, пограничники усилили смены, открыли дополнительные автоматизированные рабочие места и постоянно координируют действия с польской стороной.
После небольшого спада движения сразу после Рождества ситуация снова оживилась - количество автомобилей и пассажиров на границе растет.
Наибольшие очереди на выезд из Украины сейчас фиксируют в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг" и "Угринов".
Наименьшая нагрузка наблюдается в "Грушеве", "Нижанковичах" и "Смильнице".
Как ранее сообщало РБК-Украина, 25 декабря ажиотаж на украинской границе, который наблюдался перед праздником, уже пошел на спад. Окончательно очереди исчезнут ближе к 10 января.
Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в субботу, 20 декабря, границу пересекли около 140 тысяч человек, на следующий день - 155 тысяч, что стало самым высоким показателем после завершения летнего сезона.
По словам Демченко, завершения ажиотажа стоит ожидать ближе к 10 января, после окончания школьных каникул и праздничных отпусков.
Оперативную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно проверить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы по ссылке.
