Ажіотаж пішов на спад: у ДПСУ розповіли, коли зникнуть черги на кордоні
Ажіотаж на українському кордоні, який спостерігався наприкінці минулого тижня та у вихідні, вже пішов на спад. Остаточно черги зникнуть ближче до 10 січня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
За словами Демченка, пікові навантаження фіксували у суботу та неділю:
- у суботу кордон перетнули близько 140 тисяч осіб;
- у неділю - 155 тисяч, що стало найвищим показником після завершення літнього сезону.
Втім, уже з понеділка, 22 грудня, пасажиропотік почав зменшуватися. За минулу добу кордон перетнули майже 100 тисяч людей на в’їзд та виїзд, при цьому переважає саме в’їзд в Україну.
Станом на зараз суттєвих черг на пунктах пропуску не фіксують.
Найзавантаженішим традиційно залишається напрямок кордону з Польщею - на нього припадає близько 50% усього пасажиропотоку. Саме там у пікові дні виникали найбільші черги, однак наразі вони відсутні.
Коли чекати нового піку
За прогнозом ДПСУ, протягом сьогоднішнього дня пасажиропотік і надалі зменшуватиметься. Також не очікується значної активності 1 січня.
Водночас уже з найближчих вихідних потік знову почне зростати і залишатиметься підвищеним упродовж усього новорічно-різдвяного періоду. Пік черг на виїзд з України очікується у перші дні січня - саме тоді, коли громадяни, які приїхали на свята, повертатимуться назад.
За словами Демченка, завершення ажіотажу варто очікувати ближче до 10 січня, після закінчення шкільних канікул та святкових відпусток.
Раніше РБК-Україна писало про ускладнення руху до пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області через російську атаку на об’єкт інфраструктури біля Маяків. Частину маршрутів, зокрема трасу "Одеса-Рені", тимчасово перекрито, рух перенаправляють альтернативними шляхами, а прикордонники радять користуватися пунктами пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.