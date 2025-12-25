ua en ru
Ажіотаж пішов на спад: у ДПСУ розповіли, коли зникнуть черги на кордоні

Четвер 25 грудня 2025 11:57
Ажіотаж пішов на спад: у ДПСУ розповіли, коли зникнуть черги на кордоні Фото: Напередодні свят на кордоні утворилися черги (facebook.com/zahidnuy_kordon)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ажіотаж на українському кордоні, який спостерігався наприкінці минулого тижня та у вихідні, вже пішов на спад. Остаточно черги зникнуть ближче до 10 січня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, пікові навантаження фіксували у суботу та неділю:

  • у суботу кордон перетнули близько 140 тисяч осіб;
  • у неділю - 155 тисяч, що стало найвищим показником після завершення літнього сезону.

Втім, уже з понеділка, 22 грудня, пасажиропотік почав зменшуватися. За минулу добу кордон перетнули майже 100 тисяч людей на в’їзд та виїзд, при цьому переважає саме в’їзд в Україну.

Станом на зараз суттєвих черг на пунктах пропуску не фіксують.

Найзавантаженішим традиційно залишається напрямок кордону з Польщею - на нього припадає близько 50% усього пасажиропотоку. Саме там у пікові дні виникали найбільші черги, однак наразі вони відсутні.

Коли чекати нового піку

За прогнозом ДПСУ, протягом сьогоднішнього дня пасажиропотік і надалі зменшуватиметься. Також не очікується значної активності 1 січня.

Водночас уже з найближчих вихідних потік знову почне зростати і залишатиметься підвищеним упродовж усього новорічно-різдвяного періоду. Пік черг на виїзд з України очікується у перші дні січня - саме тоді, коли громадяни, які приїхали на свята, повертатимуться назад.

За словами Демченка, завершення ажіотажу варто очікувати ближче до 10 січня, після закінчення шкільних канікул та святкових відпусток.

Раніше РБК-Україна писало про ускладнення руху до пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області через російську атаку на об’єкт інфраструктури біля Маяків. Частину маршрутів, зокрема трасу "Одеса-Рені", тимчасово перекрито, рух перенаправляють альтернативними шляхами, а прикордонники радять користуватися пунктами пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.

