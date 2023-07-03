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На кордоні з Польщею великі черги. Прикордонники дали рекомендацію мандрівникам

Фото: прикордонники дали рекомендацію мандрівникам (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українців попередили про великі черги на кордоні з Польщею. Тому мандрівників просять за можливістю оминати українсько-польський кордон та обирати інші пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що вчора західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) в обох напрямках перетнула рекордна з березня 2022 року кількість подорожуючих - 119 тисяч людей ти 21 тисяча транспортних засобів.

При цьому найактивніше подорожуючі прямують через кордон з Польщею. Так, за минулу добу його перетнули 75 тисяч осіб.

Через це біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні відмічаються накопичення транспорту. Головною причиною збільшення пасажиропотоку є початок сезону відпусток і канікул.

"У зв’язку з цим, рекомендуємо громадянам, які прямують через Польщу транзитом, за можливості, обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей", - зазначають у ДПСУ.

Також у відомстві нагадують, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску по обидва боки кордону.

Подорожі до Польщі

У червні до Польщі в'їхали 719 тисяч людей з України. При цьому кількість в'їздів з України до Польщі суттєво переважала над виїздом (менше 650 тисяч). Це може бути пов'язано із сезонними роботами у Європі та виїздом на відпочинок.

РБК-Україна також повідомляло, скільки часу українці планують працювати у Польщі.

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