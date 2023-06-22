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Скільки часу українці планують працювати у Польщі: дослідження

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Четвер 22 червня 2023 17:41
Скільки часу українці планують працювати у Польщі: дослідження Фото: Робота в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі зростає число українців, які планують працювати в цій країні принаймні рік. Раніше більшість наших громадян орієнтувалися на роботу упродовж кількох місяців.

Нову тенденцію пов'язують із підвищеним запитом на висококваліфікованих працівників із України, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти аналітичного центру компанії Gremi Personal.

У компанії опитали українців, які знайшли роботу в Польщі. Дослідження провели у квітні-травні 2023 року серед 1280 працевлаштованих українців віком від 18 до 60 років.

57% респондентів сказали, що влаштовувалися принаймні на рік. Згідно з результатами дослідження, коротший термін працевлаштування обирають менше половини українців. Зокрема:

  • роботу на 1-3 місяці шукають 11% опитаних;
  • на 3-6 місяців – 17% українців;
  • 6 місяців готові працювати 15% респондентів.

До війни українці приїжджали до Польщі працювати здебільшого 4-6 місяців, після цього поверталися в Україну. Зараз тенденція змінилася – українці шукають роботу на тривалий період, зазначають експерти Gremi Personal.

"Люди розуміють, що через війну їхнє перебування у Польщі буде довшим, ніж зазвичай. Тому українці зараз більш уважні у пошуку роботи та вибагливіші до умов праці та проживання", – зауважують в компанії.

Також українці стали перевчатися на інші професії та претендувати на більш кваліфіковану роботу.

"Я впевнена, що у майбутньому українці складуть велику конкуренцію на місцевому ринку працевлаштування, навіть на ТОП-позиціях", – каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Скільки часу українці планують працювати у Польщі: дослідженняФото: У Польщі збільшується запит на кваліфікованих українців (unsplash.com/tim-gouw)

Між тим, у Польщі зростає попит на висококваліфікованих фахівців – і це новий тренд на ринку праці.

"Кожен п’ятий запит надходить на пошук топ-менеджера. Це пов’язано із масовим відкриттям українських бізнесів у Польщі, які віддають перевагу висококваліфікованим українцям, ніж полякам. Цією тенденцією можна пояснити відносно великий відсоток людей, що мають намір працювати у Польщі понад рік. Це гарні новини для українців з високим рівнем компетенцій, які були вимушені через війну працювати у Польщі на простих роботах", – додає заступник директора компанії Ліля Терещенко.

Серед причин, чому обрали Польщу, українці називали географічну близькість, дешевше життя, ніж у країнах західної Європи та культурну схожість поляків.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Польщі можуть навчатися професіям безкоштовно.

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