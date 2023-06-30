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Скільки українців виїхали до Польщі за останні місяці: нові дані

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П'ятниця 30 червня 2023 16:44
Скільки українців виїхали до Польщі за останні місяці: нові дані Фото: Перехід на залізничному вокзалі в Польщі, Перемишль (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі порахували, скільки українців в'їхали до країни за останні місяці. У червні в'їзд суттєво переважав над виїздом.

В перший місяць літа до Польщі в'їхали 719 тисяч людей з України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

В останньому звіті польського Головного управління статистики (GUS) вказано, що в першому кварталі 2023 року іноземці перетинали польський кордон на 10% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Але частка українців стала меншою.

"Рух на польсько-українському кордоні вже деякий час досить стабільний. Щомісяця в нашу країну в’їжджає та виїжджає така сама кількість людей. Ці цифри коливаються в районі 700 тисяч людей з обох сторін. Дивлячись на травень, різниця становить 35 тисяч. Це був місяць, коли більше людей виїхало з Польщі", – зазначає експерт ринку праці Кшиштоф Інглот.

У червні кількість в'їздів з України до Польщі (719 тисяч) відчутно переважала над виїздом (менше 650 тисяч). Це може бути пов'язано із сезонними роботами у Європі та виїздом на відпочинок.

Водночас витрати українців у магазинах Польщі зростають.

"Кількість українців у нашій державі починає стабілізуватися і становить близько 2 мільйонів. Це рівень, який ми знаємо до пандемії, отже, повернення витрат. Ми припускаємо, що такий стан речей збережеться в найближчі місяці", –припускає фахівець.

Скільки українців виїхали до Польщі за останні місяці: нові даніФото: У червні в'їзд українців до Польщі переважав над виїздом (gettyimages.com)

За перші три місяці цього року витрати українців у Польщі перевищили 1,41 млрд злотих – це більше, ніж у першому півріччі 2021 року. Українці активно скуповуються у великих магазинах прикордонних польських міст, зокрема, в Перемишлі. Там нерідко можна зустріти українців, які приїжджають на закупи.

Нагадаємо, ми писали, скільки часу українці планують працювати у Польщі.

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