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На границе с Польшей большие очереди. Пограничники дали рекомендацию путешественникам

Фото: пограничники дали рекомендацию путешественникам (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев предупредили о больших очередях на границе с Польшей. Поэтому путешественников просят по возможности обходить украинско-польскую границу и выбирать другие пункты пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что вчера западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) в обоих направлениях пересекло рекордное с марта 2022 года количество путешествующих - 119 тысяч человек и 21 тысяча транспортных средств.

При этом наиболее активно путешественники следуют через границу с Польшей. Так, за прошедшие сутки ее пересекли 75 тысяч человек.

Поэтому возле пунктов пропуска на украинско-польской границе отмечаются накопления транспорта. Главной причиной увеличения пассажиропотока является начало сезона отпусков и каникул.

"В связи с этим, рекомендуем гражданам, которые следуют через Польшу транзитом, по возможности выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей", - отмечают в ГПСУ.

Также в ведомстве напоминают, что пересечение границы зависит от работы всех представителей контрольных служб, которые осуществляют свою деятельность в пунктах пропуска по обе стороны границы.

Путешествия в Польшу

В июне в Польшу въехали 719 тысяч человек из Украины. При этом количество въездов из Украины в Польшу существенно преобладало над выездом (менее 650 тысяч). Это может быть связано с сезонными работами в Европе и выездом на отдых.

РБК-Украина также сообщало, сколько времени украинцы планируют работать в Польше.

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