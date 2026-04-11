На кордоні з Польщею великі черги: які пункти пропуску менш завантажені

На кордоні з Польщею на в'їзд до України одразу на кількох пунктах пропуску фіксуються черги з десятків автомобілів.

"На Львівщині зафіксовано накопичення транспорту на в'їзд в Україну", - підкреслили у Держприкордонслужбі. Станом на зараз на в'їзд в Україну: у пункті пропуску "Угринів" очікують 10 легкових автомобілів;

у ".Краківці" – 60 авто;

у "Шегинях" – 70 авто. Також фіксується накопичення автобусів на в'їзд в Україну: у "Краківці" – 6, у "Шегинях" – 10 одиниць. Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано. "Рекомендуємо врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску", - підкреслили у Держприкордонслужбі.