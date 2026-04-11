ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На кордоні з Польщею великі черги: які пункти пропуску менш завантажені

11:29 11.04.2026 Сб
2 хв
aimg Костянтин Широкун
На кордоні з Польщею великі черги: які пункти пропуску менш завантажені Фото: на кордоні з Польщею великі черги (Getty Images)

На кордоні з Польщею на в'їзд до України одразу на кількох пунктах пропуску фіксуються черги з десятків автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"На Львівщині зафіксовано накопичення транспорту на в'їзд в Україну", - підкреслили у Держприкордонслужбі.

Станом на зараз на в'їзд в Україну:

  • у пункті пропуску "Угринів" очікують 10 легкових автомобілів;
  • у ".Краківці" – 60 авто;
  • у "Шегинях" – 70 авто.

Також фіксується накопичення автобусів на в'їзд в Україну: у "Краківці" – 6, у "Шегинях" – 10 одиниць.

Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано.

"Рекомендуємо врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску", - підкреслили у Держприкордонслужбі.

Черги на кордоні України й Польщі

За словами прикордонників, напередодні Великодня черги на кордоні України та Польщі традиційно суттєво збільшуються.

Протягом кількох тижнів найбільш завантаженими залишались пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Також раніше повідомлялось, що попереднє зростання пасажиропотоку між Україною та Польщею почалося з настанням весняних канікул у школярів. Тоді перевага була на виїзд з України, а в будні інтенсивність руху дещо знизилася.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кордон з Україною Польща Державна прикордонна служба
