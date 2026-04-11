На границе с Польшей большие очереди: какие пункты пропуска менее загружены
На границе с Польшей на въезд в Украину сразу на нескольких пунктах пропуска фиксируются очереди из десятков автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.
"На Львовщине зафиксировано накопление транспорта на въезд в Украину", - подчеркнули в Госпогранслужбе.
По состоянию на сейчас на въезд в Украину:
- в пункте пропуска "Угринов" ожидают 10 легковых автомобилей;
- в ".Краковце" - 60 авто;
- в "Шегинях" - 70 авто.
Также фиксируется накопление автобусов на въезд в Украину: в "Краковке" - 6, в "Шегинях" - 10 единиц.
В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. В направлении выезда из Украины накопления не зафиксировано.
"Рекомендуем учесть текущую ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска", - подчеркнули в Госпогранслужбе.
Очереди на границе Украины и Польши
По словам пограничников, накануне Пасхи очереди на границе Украины и Польши традиционно существенно увеличиваются.
В течение нескольких недель наиболее загруженными оставались пункты пропуска "Краковец - Корчева" и "Шегини - Медика".
Также ранее сообщалось, что предыдущий рост пассажиропотока между Украиной и Польшей начался с наступлением весенних каникул у школьников. Тогда преимущество было на выезд из Украины, а в будни интенсивность движения несколько снизилась.