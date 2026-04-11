На границе с Польшей большие очереди: какие пункты пропуска менее загружены

На границе с Польшей на въезд в Украину сразу на нескольких пунктах пропуска фиксируются очереди из десятков автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"На Львовщине зафиксировано накопление транспорта на въезд в Украину", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

По состоянию на сейчас на въезд в Украину:

в пункте пропуска "Угринов" ожидают 10 легковых автомобилей;

в ".Краковце" - 60 авто;

в "Шегинях" - 70 авто.

Также фиксируется накопление автобусов на въезд в Украину: в "Краковке" - 6, в "Шегинях" - 10 единиц.

В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. В направлении выезда из Украины накопления не зафиксировано.

"Рекомендуем учесть текущую ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска", - подчеркнули в Госпогранслужбе.