На границе с Польшей большие очереди: какие пункты пропуска менее загружены

11:29 11.04.2026 Сб
2 мин
Какие пункты пропуска на границе лучше обходить из-за больших очередей?
aimg Константин Широкун
На границе с Польшей большие очереди: какие пункты пропуска менее загружены Фото: на границе с Польшей большие очереди (Getty Images)

На границе с Польшей на въезд в Украину сразу на нескольких пунктах пропуска фиксируются очереди из десятков автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Читайте также: ЕС внедряет новую систему пересечения границы: что важно знать украинцам

"На Львовщине зафиксировано накопление транспорта на въезд в Украину", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

По состоянию на сейчас на въезд в Украину:

  • в пункте пропуска "Угринов" ожидают 10 легковых автомобилей;
  • в ".Краковце" - 60 авто;
  • в "Шегинях" - 70 авто.

Также фиксируется накопление автобусов на въезд в Украину: в "Краковке" - 6, в "Шегинях" - 10 единиц.

В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. В направлении выезда из Украины накопления не зафиксировано.

"Рекомендуем учесть текущую ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Очереди на границе Украины и Польши

По словам пограничников, накануне Пасхи очереди на границе Украины и Польши традиционно существенно увеличиваются.

В течение нескольких недель наиболее загруженными оставались пункты пропуска "Краковец - Корчева" и "Шегини - Медика".

Также ранее сообщалось, что предыдущий рост пассажиропотока между Украиной и Польшей начался с наступлением весенних каникул у школьников. Тогда преимущество было на выезд из Украины, а в будни интенсивность движения несколько снизилась.

Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой