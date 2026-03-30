Ажіотаж на кордоні з Польщею: де зараз найбільші черги та як їх об'їхати
Напередодні Великодня черги на кордоні України та Польщі суттєво збільшуються, названо найменш завантажені пункти пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної митної служби України.
"Останніми днями спостерігається збільшення транспортних засобів на українсько-польському кордоні. У зв’язку з наближенням Великодня зросла кількість громадян, які повертаються в Україну", - зазначили у Державній митній службі України.
Так, найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".
"Аби зекономити час очікування, рекомендуємо водіям і громадянам обирати альтернативні пункти пропуску: "Угринів – Долгобичув", "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко", - додали у митній службі.
Черги на кордоні України й Польщі
Раніше повідомлялось, що зростання пасажиропотоку між Україною та Польщею почалося минулої суботи, коли стартували весняні канікули у школярів. Тоді перевага була на виїзд з України, а в будні інтенсивність руху дещо знизилася.
За даними ДПСУ, у п’ятницю, 27 березня, кордон перетнули майже 90 тисяч людей, а наступного дня – вже 107 тисяч. Якщо в п’ятницю потоки на в’їзд і виїзд були приблизно рівними, то в суботу перевага вже була на боці тих, хто повертався в Україну: таких громадян було на 12 тисяч більше.
На окремих переходах на кордоні з Польщею черга становить 150-200 автомобілів. Прикордонники радять перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати менш навантажені напрямки.