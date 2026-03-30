Ажіотаж на кордоні з Польщею: де зараз найбільші черги та як їх об'їхати

Напередодні Великодня черги на кордоні України та Польщі суттєво збільшуються, названо найменш завантажені пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної митної служби України.

"Останніми днями спостерігається збільшення транспортних засобів на українсько-польському кордоні. У зв’язку з наближенням Великодня зросла кількість громадян, які повертаються в Україну", - зазначили у Державній митній службі України.

Так, найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

"Аби зекономити час очікування, рекомендуємо водіям і громадянам обирати альтернативні пункти пропуску: "Угринів – Долгобичув", "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко", - додали у митній службі.

Черги на кордоні України й Польщі

Раніше повідомлялось, що зростання пасажиропотоку між Україною та Польщею почалося минулої суботи, коли стартували весняні канікули у школярів. Тоді перевага була на виїзд з України, а в будні інтенсивність руху дещо знизилася.