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На кордоні з Польщею утворилися черги: як швидко перетнути кордон

14:59 10.06.2026 Ср
2 хв
Прикордонники розповіли, який пункт пропуску поки вільний
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: На кордоні з Польщею зростають черги (Getty Images)

На українсько-польському кордоні фіксують накопичення автомобілів на виїзд з України. Найбільші черги станом на зараз утворилися в пунктах пропуску "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Де найбільші черги на кордоні

За даними прикордонників, найбільше транспортних засобів очікують на виїзд через пункт пропуску "Шегині" - 60 автомобілів.

Також значне накопичення транспорту спостерігається в таких пунктах пропуску:

  • "Рава-Руська" - 45 автомобілів;
  • "Краківець" - 45 автомобілів;
  • "Устилуг" - 35 автомобілів;
  • "Грушів" - 30 автомобілів;
  • "Угринів" - 25 автомобілів;
  • "Нижанковичі" - 20 автомобілів.

Де можна перетнути кордон без черг

У Держприкордонслужбі зазначили, що наразі не завантаженим на виїзд з України залишається пункт пропуску "Смільниця".

Прикордонники радять перетинати кордон у години найменшого навантаження. Зокрема, для скорочення часу очікування рекомендують обирати ранкові або пізні вечірні години для виїзду з України.

Крім того, мандрівникам варто заздалегідь перевіряти ситуацію на пунктах пропуску та, за можливості, користуватися альтернативними маршрутами.

Раніше РБК-Україна писало, що Польща тимчасово припинить пропуск автобусів з України через пункт пропуску "Шегині - Медика". Причиною стануть ремонтні роботи на автобусній смузі руху на польському боці, які стартують 15 червня 2026 року і триватимуть орієнтовно до листопада 2027 року.

Також ми розповідали, що на українському кордоні з початком літнього сезону зростають черги. Пасажиропотік уже зріс до 115 тисяч перетинів на добу, а найбільше навантаження фіксують у пунктах пропуску "Шегині" та "Устилуг". Прикордонники прогнозують, що в червні переважатиме виїзд з України через початок відпусток і канікул.

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