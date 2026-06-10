На кордоні з Польщею утворилися черги: як швидко перетнути кордон

На українсько-польському кордоні фіксують накопичення автомобілів на виїзд з України. Найбільші черги станом на зараз утворилися в пунктах пропуску "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За даними прикордонників, найбільше транспортних засобів очікують на виїзд через пункт пропуску "Шегині" - 60 автомобілів.
Також значне накопичення транспорту спостерігається в таких пунктах пропуску:
У Держприкордонслужбі зазначили, що наразі не завантаженим на виїзд з України залишається пункт пропуску "Смільниця".
Прикордонники радять перетинати кордон у години найменшого навантаження. Зокрема, для скорочення часу очікування рекомендують обирати ранкові або пізні вечірні години для виїзду з України.
Крім того, мандрівникам варто заздалегідь перевіряти ситуацію на пунктах пропуску та, за можливості, користуватися альтернативними маршрутами.
Раніше РБК-Україна писало, що Польща тимчасово припинить пропуск автобусів з України через пункт пропуску "Шегині - Медика". Причиною стануть ремонтні роботи на автобусній смузі руху на польському боці, які стартують 15 червня 2026 року і триватимуть орієнтовно до листопада 2027 року.
Також ми розповідали, що на українському кордоні з початком літнього сезону зростають черги. Пасажиропотік уже зріс до 115 тисяч перетинів на добу, а найбільше навантаження фіксують у пунктах пропуску "Шегині" та "Устилуг". Прикордонники прогнозують, що в червні переважатиме виїзд з України через початок відпусток і канікул.