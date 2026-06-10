На границе с Польшей образовались очереди: как быстро пересечь границу

Где самые большие очереди на границе

По данным пограничников, больше всего транспортных средств ожидают на выезд через пункт пропуска "Шегини" - 60 автомобилей.

Также значительное накопление транспорта наблюдается в таких пунктах пропуска:

"Рава-Русская" - 45 автомобилей;

- 45 автомобилей; "Краковец" - 45 автомобилей;

- 45 автомобилей; "Устилуг" - 35 автомобилей;

- 35 автомобилей; "Грушев" - 30 автомобилей;

- 30 автомобилей; "Угринов" - 25 автомобилей;

- 25 автомобилей; "Нижанковичи" - 20 автомобилей.

Где можно пересечь границу без очередей

В Госпогранслужбе отметили, что пока не загруженным на выезд из Украины остается пункт пропуска "Смильница".

Пограничники советуют пересекать границу в часы наименьшей нагрузки. В частности, для сокращения времени ожидания рекомендуют выбирать утренние или поздние вечерние часы для выезда из Украины.

Кроме того, путешественникам стоит заранее проверять ситуацию на пунктах пропуска и, по возможности, пользоваться альтернативными маршрутами.