На кордоні з Польщею утворилися черги: як швидко перетнути кордон

На українсько-польському кордоні фіксують накопичення автомобілів на виїзд з України. Найбільші черги станом на зараз утворилися в пунктах пропуску "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

Де найбільші черги на кордоні

За даними прикордонників, найбільше транспортних засобів очікують на виїзд через пункт пропуску "Шегині" - 60 автомобілів.

Також значне накопичення транспорту спостерігається в таких пунктах пропуску:

"Рава-Руська" - 45 автомобілів;

- 45 автомобілів; "Краківець" - 45 автомобілів;

- 45 автомобілів; "Устилуг" - 35 автомобілів;

- 35 автомобілів; "Грушів" - 30 автомобілів;

- 30 автомобілів; "Угринів" - 25 автомобілів;

- 25 автомобілів; "Нижанковичі" - 20 автомобілів.

Де можна перетнути кордон без черг

У Держприкордонслужбі зазначили, що наразі не завантаженим на виїзд з України залишається пункт пропуску "Смільниця".

Прикордонники радять перетинати кордон у години найменшого навантаження. Зокрема, для скорочення часу очікування рекомендують обирати ранкові або пізні вечірні години для виїзду з України.

Крім того, мандрівникам варто заздалегідь перевіряти ситуацію на пунктах пропуску та, за можливості, користуватися альтернативними маршрутами.