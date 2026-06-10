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На границе с Польшей образовались очереди: как быстро пересечь границу

14:59 10.06.2026 Ср
2 мин
Пограничники рассказали, какой пункт пропуска пока свободен
aimg Татьяна Веремеева
На границе с Польшей образовались очереди: как быстро пересечь границу Фото: На границе с Польшей растут очереди (Getty Images)
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На украинско-польской границе фиксируют накопление автомобилей на выезд из Украины. Наибольшие очереди по состоянию на сейчас образовались в пунктах пропуска "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Где самые большие очереди на границе

По данным пограничников, больше всего транспортных средств ожидают на выезд через пункт пропуска "Шегини" - 60 автомобилей.

Также значительное накопление транспорта наблюдается в таких пунктах пропуска:

  • "Рава-Русская" - 45 автомобилей;
  • "Краковец" - 45 автомобилей;
  • "Устилуг" - 35 автомобилей;
  • "Грушев" - 30 автомобилей;
  • "Угринов" - 25 автомобилей;
  • "Нижанковичи" - 20 автомобилей.

Где можно пересечь границу без очередей

В Госпогранслужбе отметили, что пока не загруженным на выезд из Украины остается пункт пропуска "Смильница".

Пограничники советуют пересекать границу в часы наименьшей нагрузки. В частности, для сокращения времени ожидания рекомендуют выбирать утренние или поздние вечерние часы для выезда из Украины.

Кроме того, путешественникам стоит заранее проверять ситуацию на пунктах пропуска и, по возможности, пользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее РБК-Украина писало, что Польша временно прекратит пропуск автобусов из Украины через пункт пропуска "Шегини - Медика". Причиной станут ремонтные работы на автобусной полосе движения на польской стороне, которые стартуют 15 июня 2026 года и продлятся ориентировочно до ноября 2027 года.

Также мы рассказывали, что на украинской границе с началом летнего сезона растут очереди. Пассажиропоток уже вырос до 115 тысяч пересечений в сутки, а наибольшую нагрузку фиксируют в пунктах пропуска "Шегини" и "Устилуг". Пограничники прогнозируют, что в июне будет преобладать выезд из Украины из-за начала отпусков и каникул.

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