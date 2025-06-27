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На кордоні з Польщею сповільнено рух в одному з пунктів пропуску: що сталося

Фото: на пункті пропуску "Шегині" проблеми з рухом транспорту (Getty Images)
Автор: Антон Корж

На кордоні України та Польщі тимчасово сповільнено рух транспорту через пункт пропуску "Шегині". Це пов'язано із дорожніми роботами на польській стороні, на пункті пропуску "Медика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу (ДПСУ).

"За інформацією польської сторони, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Медика" (Польща), оформлення легкових автомобілів на виїзд з України (в’їзд до Республіки Польща) тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовно роботи з укладення нового асфальтового покриття на польському боці кордону займуть до п'яти годин. У зв'язку із роботами пропускні процедури сповільняться виключно для легкових транспортних засобів.

"Звертаємо увагу, що в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція. Просимо подорожніх враховувати ці обставини під час планування поїздки та обирати альтернативні маршрути. Найменше навантаження фіксується у пунктах пропуску "Нижанковичі" та "Смільниця", - додали в ДПСУ.

Обмеження на пунктах пропуску

Зазначимо, що влітку очікується традиційне зростання пасажиропотоку на кордоні України, зокрема з Польщею. Загалом трафік на деяких напрямках зріс на 25%. Прикордонники дали декілька порад українцям, які збираються у подорож.

Серед іншого, на КПП "Шегині" з 5 червня тривають ремонтно-модернізаційні роботи. Через це ускладнено оформлення на цьому пункті пропуску, прикордонники радять користуватися іншими КПП на українсько-польському кордоні.

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