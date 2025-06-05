Проблеми на кордоні з Польщею: що відбувається на пунктах пропуску та куди краще їхати

На пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух легкового та вантажного транспорту на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Подорожуючих просять врахувати це при плануванні поїздок і, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

"Роботи проводяться в межах проєкту з оновлення інфраструктури. Його мета - зробити перетин кордону комфортнішим, безпечнішим і швидшим у майбутньому", - сказано у повідомленні.

Наразі на напрямку виїзду з України прокладають інженерні мережі та демонтують дорожнє покриття.

Раніше РБК-Україна писало, що пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня 2025 року працюватиме у сповільненому режимі через реконструкцію.

Це може спричинити затримки в оформленні вантажів. Прикордонна служба рекомендує подорожуючим планувати маршрути з урахуванням цієї інформації та розглянути альтернативні пункти пропуску.

Також ми писали, що пункт пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною у вівторок, 18 березня, тимчасово призупиняв роботу. Це пов’язано з підключенням системи безперебійного живлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.