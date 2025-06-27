На границе с Польшей замедлено движение в одном из пунктов пропуска: что произошло

"По информации польской стороны, в связи с проведением дорожных работ на территории пункта пропуска "Медика" (Польша), оформление легковых автомобилей на выезд из Украины (въезд в Республику Польша) временно будет осуществляться только через две автобусные полосы движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочно работы по укладке нового асфальтового покрытия на польской стороне границы займут до пяти часов. В связи с работами пропускные процедуры замедлятся исключительно для легковых транспортных средств.

"Обращаем внимание, что в украинском пункте пропуска "Шегини" также продолжается масштабная реконструкция. Просим путешественников учитывать эти обстоятельства при планировании поездки и выбирать альтернативные маршруты. Наименьшая нагрузка фиксируется в пунктах пропуска "Нижанковичи" и "Смильница", - добавили в ГПСУ.