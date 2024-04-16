На кордоні з Польщею розблокували один із пунктів пропуску: де саме

"Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - пише пресслужба.

На даний момент на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують:

100 ваговозів;

ще 30 вантажівок, з повною масою до 7,5 тонн.

"Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - додали в ДПСУ.

Блокада польського кордону

У лютому польські фермери розпочали протести по всій країні. Вони виступають проти імпорту українського продовольства, оскільки нібито це впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Ще на початку березня фермери заявили, що протести продовжаться до 30 квітня.

Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.

Вчора, як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, польські фермери протягом доби не пропустили жодної вантажівки з України.