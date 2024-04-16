На границе с Польшей разблокирован один из пунктов пропуска: где именно

"Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", - пишет пресс-служба.

На данный момент на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают:

100 тяжеловозов;

еще 30 грузовиков, с полной массой до 7,5 тонны.

"Просим водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок", - добавили в ГПСУ.

Блокада польской границы

В феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку якобы это влияет на цены на внутреннем рынке.

Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продолжатся до 30 апреля.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев имеет пять шагов, направленных на решение проблемы.

Вчера, как рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, польские фермеры в течение суток не пропустили ни одного грузовика из Украины.