На кордоні з Польщею призупинили оформлення вантажівок: що відомо
На українсько-польському кордоні тимчасово зупинено оформлення вантажних автомобілів із вантажем, які прямують на виїзд з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Де саме діють обмеження
За даними ДПСУ, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" тимчасово призупинено роботу бази даних, яку використовують для оформлення вантажного транспорту, що в’їжджає до Республіки Польща.
У пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби працює у сповільненому режимі.
Який транспорт оформлюють без змін
Порожні вантажні автомобілі проходять оформлення у звичному режимі.
Інші види транспорту також перетинають кордон без змін у прикордонно-митних процедурах.
Коли очікують відновлення роботи
За попередньою інформацією, повноцінну роботу бази даних польської митниці планують відновити до 22:00 18 січня 2026 року (за київським часом).
У ДПСУ уточнили, що обмеження стосуються вантажівок із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску "Шегині" та "Рава-Руська".
У пункті пропуску "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, хто може перетинати державний кордон поза загальною чергою та в яких випадках прикордонники надають пріоритет. Зокрема, це стосується дипломатів, працівників міжнародних організацій, важкохворих, осіб з інвалідністю та батьків із дітьми віком до одного року.
Також видання інформувало про запровадження прикордонного й митного контролю безпосередньо у вагонах міжнародних поїздів. Такий підхід має скоротити час зупинок на кордоні й зробити подорожі зручнішими. Спочатку нововведення діятиме на маршрутах Київ - Перемишль та Київ - Хелм, а згодом його планують поширити на інші міжнародні рейси.