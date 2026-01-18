На кордоні з Польщею призупинили оформлення вантажівок: що відомо

На українсько-польському кордоні тимчасово зупинено оформлення вантажних автомобілів із вантажем, які прямують на виїзд з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

Де саме діють обмеження

За даними ДПСУ, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" тимчасово призупинено роботу бази даних, яку використовують для оформлення вантажного транспорту, що в’їжджає до Республіки Польща.

У пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби працює у сповільненому режимі.

Який транспорт оформлюють без змін

Порожні вантажні автомобілі проходять оформлення у звичному режимі.

Інші види транспорту також перетинають кордон без змін у прикордонно-митних процедурах.

Коли очікують відновлення роботи

За попередньою інформацією, повноцінну роботу бази даних польської митниці планують відновити до 22:00 18 січня 2026 року (за київським часом).

У ДПСУ уточнили, що обмеження стосуються вантажівок із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску "Шегині" та "Рава-Руська".

У пункті пропуску "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.