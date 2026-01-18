ua en ru
На границе с Польшей приостановили оформление грузовиков: что известно

Украина, Воскресенье 18 января 2026 09:50
На границе с Польшей приостановили оформление грузовиков: что известно Иллюстративное фото: на границе с Польшей приостановили оформление грузовиков (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На украинско-польской границе временно остановлено оформление грузовых автомобилей с грузом, следующих на выезд из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Где именно действуют ограничения

По данным ГПСУ, в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" временно приостановлена работа базы данных, которую используют для оформления грузового транспорта, въезжающего в Республику Польша.

В пункте пропуска "Корчева" база данных польской таможенной службы работает в замедленном режиме.

Какой транспорт оформляют без изменений

Пустые грузовые автомобили проходят оформление в обычном режиме.
Другие виды транспорта также пересекают границу без изменений в погранично-таможенных процедурах.

Когда ожидают возобновления работы

По предварительной информации, полноценную работу базы данных польской таможни планируют восстановить до 22:00 18 января 2026 года (по киевскому времени).

В ГПСУ уточнили, что ограничения касаются грузовиков с грузом, которые направляются на выезд из Украины через пункты пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

В пункте пропуска "Краковец" оформление грузов осуществляется в замедленном режиме.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто может пересекать государственную границу вне общей очереди и в каких случаях пограничники предоставляют приоритет. В частности, это касается дипломатов, работников международных организаций, тяжелобольных, лиц с инвалидностью и родителей с детьми в возрасте до одного года.

Также издание информировало о введении пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагонах международных поездов. Такой подход должен сократить время остановок на границе и сделать путешествия более удобными. Сначала нововведение будет действовать на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм, а впоследствии его планируют распространить на другие международные рейсы.

