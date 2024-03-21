На кордоні з Польщею планується розблокування ПП "Зосин-Устилуг"

Призупинення протестів на напрямку ПП очікується з 20:00.

"Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", - додає пресслужба.

Протести польських фермерів

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі. Блокування продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску.

За словами протестувальників, вони планують продовжити свої пікети на кордоні з Україною до 30 квітня.

Також вчора, 20 березня, на території Польщі розпочались загальнонаціональні акції протесту із загальним числом учасників до 70 тисяч осіб.

Зокрема протестувальники призупинили пропуск вантажівок, а також автобусів на контрольно-пропускнім пункті "Медика-Шегині".