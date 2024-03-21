UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На кордоні з Польщею планується розблокування ПП "Зосин-Устилуг"

Фото: на кордоні з Польщею планується розблокування ПП "Зосин-Устилуг" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з інформацією від польської сторони, сьогодні, 21 березня, протестувальники тимчасово розблокують пункт пропуску "Зосин-Устилуг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Призупинення протестів на напрямку ПП очікується з 20:00. 

"Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", - додає пресслужба. 

Протести польських фермерів

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі. Блокування продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску.

За словами протестувальників, вони планують продовжити свої пікети на кордоні з Україною до 30 квітня.

Також вчора, 20 березня, на території Польщі розпочались загальнонаціональні акції протесту із загальним числом учасників до 70 тисяч осіб.

Зокрема протестувальники призупинили пропуск вантажівок, а також автобусів на контрольно-пропускнім пункті "Медика-Шегині".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща