На кордоні з Польщею планується розблокування ПП "Зосин-Устилуг"

Згідно з інформацією від польської сторони, сьогодні, 21 березня, протестувальники тимчасово розблокують пункт пропуску "Зосин-Устилуг".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.
Призупинення протестів на напрямку ПП очікується з 20:00.
"Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", - додає пресслужба.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі. Блокування продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску.
За словами протестувальників, вони планують продовжити свої пікети на кордоні з Україною до 30 квітня.
Також вчора, 20 березня, на території Польщі розпочались загальнонаціональні акції протесту із загальним числом учасників до 70 тисяч осіб.
Зокрема протестувальники призупинили пропуск вантажівок, а також автобусів на контрольно-пропускнім пункті "Медика-Шегині".
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