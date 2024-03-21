На границе с Польшей планируется разблокирование ПП "Зосин-Устилуг"

Согласно информации от польской стороны, сегодня, 21 марта, протестующие временно разблокируют пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.
Приостановка протестов в направлении ПП ожидается с 20:00.
"Сообщается, что движение будет производиться без осложнений", - добавляет пресс-служба.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши. Блокирование продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска.
По словам протестующих, они планируют продлить свои пикеты на границе с Украиной до 30 апреля.
Вчера, 20 марта, на территории Польши начались общенациональные акции протеста с общим числом участников до 70 тысяч человек.
В частности, протестующие приостановили пропуск грузовиков, а также автобусов на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини".
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