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На границе с Польшей планируется разблокирование ПП "Зосин-Устилуг"

Фото: на границе с Польшей планируется разблокирование ЧП "Зосин-Устилуг" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно информации от польской стороны, сегодня, 21 марта, протестующие временно разблокируют пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Приостановка протестов в направлении ПП ожидается с 20:00.

"Сообщается, что движение будет производиться без осложнений", - добавляет пресс-служба.

Протесты польских фермеров

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши. Блокирование продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска.

По словам протестующих, они планируют продлить свои пикеты на границе с Украиной до 30 апреля.

Вчера, 20 марта, на территории Польши начались общенациональные акции протеста с общим числом участников до 70 тысяч человек.

В частности, протестующие приостановили пропуск грузовиков, а также автобусов на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини".

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