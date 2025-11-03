На кордоні з Польщею можливі черги: чому сповільнився рух і коли ситуація стабілізується

З 3 листопада на кордоні з Польщею можуть виникати затримки через запуск цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України .

Нові правила діють у пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин". Тепер усі подорожні при перетині кордону вперше повинні пройти реєстрацію на терміналі самообслуговування або у прикордонника - відсканувати паспорт і надати біометричні дані: фото та відбитки пальців (для дітей до 12 років - без відбитків).

Під час наступних поїздок ці дані будуть автоматично звірятися в системі.

У митниці попереджають, що через впровадження нової технології пропуск може тимчасово сповільнитися. Водіям радять планувати маршрут із запасом часу або користуватися іншими пунктами пропуску.

Перевірити актуальну ситуацію на кордоні можна на інтерактивній карті черг Держмитслужби.