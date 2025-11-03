ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

На кордоні з Польщею можливі черги: чому сповільнився рух і коли ситуація стабілізується

Понеділок 03 листопада 2025 11:59
UA EN RU
На кордоні з Польщею можливі черги: чому сповільнився рух і коли ситуація стабілізується Фото: Кордон з Польщею (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 3 листопада на кордоні з Польщею можуть виникати затримки через запуск цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

Нові правила діють у пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин". Тепер усі подорожні при перетині кордону вперше повинні пройти реєстрацію на терміналі самообслуговування або у прикордонника - відсканувати паспорт і надати біометричні дані: фото та відбитки пальців (для дітей до 12 років - без відбитків).

Під час наступних поїздок ці дані будуть автоматично звірятися в системі.

У митниці попереджають, що через впровадження нової технології пропуск може тимчасово сповільнитися. Водіям радять планувати маршрут із запасом часу або користуватися іншими пунктами пропуску.

Перевірити актуальну ситуацію на кордоні можна на інтерактивній карті черг Держмитслужби.

Нагадаємо, у ЄС розпочали поетапне впровадження біометричної системи реєстрації EES, яка вимагатиме від мандрівників з-за меж Євросоюзу проходження відбитків пальців та фотографування. Повноцінний запуск відкладено до 12 квітня 2026 року, щоб уникнути черг і технічних збоїв.

РБК-Україна писало, що на всіх пунктах пропуску між Україною та Угорщиною почала діяти система біометричної реєстрації EES. Вона фіксує дані мандрівників із країн поза ЄС для підвищення безпеки та контролю термінів перебування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Шенгенська зона Кордон з Україною
Новини
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН