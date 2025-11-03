ua en ru
На границе с Польшей возможны очереди: почему замедлилось движение и когда ситуация стабилизируется

Понедельник 03 ноября 2025 11:59
На границе с Польшей возможны очереди: почему замедлилось движение и когда ситуация стабилизируется Фото: Граница с Польшей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 3 ноября на границе с Польшей могут возникать задержки из-за запуска цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES).

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Новые правила действуют в пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин". Теперь все путешественники при пересечении границы впервые должны пройти регистрацию на терминале самообслуживания или у пограничника - отсканировать паспорт и предоставить биометрические данные: фото и отпечатки пальцев (для детей до 12 лет - без отпечатков).

Во время последующих поездок эти данные будут автоматически сверяться в системе.

В таможне предупреждают, что из-за внедрения новой технологии пропуск может временно замедлиться. Водителям советуют планировать маршрут с запасом времени или пользоваться другими пунктами пропуска.

Проверить актуальную ситуацию на границе можно на интерактивной карте очередей Гостаможслужбы.

Напомним, в ЕС начали поэтапное внедрение биометрической системы регистрации EES, которая потребует от путешественников из-за пределов Евросоюза прохождения отпечатков пальцев и фотографирования. Полноценный запуск отложен до 12 апреля 2026 года, чтобы избежать очередей и технических сбоев.

РБК-Украина писало, что на всех пунктах пропуска между Украиной и Венгрией начала действовать система биометрической регистрации EES. Она фиксирует данные путешественников из стран вне ЕС для повышения безопасности и контроля сроков пребывания.

Польша Шенгенская зона Граница с Украиной
