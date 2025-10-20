На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху через нову систему контролю, - ДПСУ

Прикордонники зазначили, що наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску "Краківець" налічується 50 автівок.

Електронна система EES фіксує дані щодо перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її запровадили для зміцнення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у європейських країнах і боротьбі з незаконною міграцією.

Перший в'їзд передбачає проходження реєстрації, що складається з:

фотографування обличчя;

зняття чотирьох відбитків пальців.

Подальші перетини кордону відбуватимуться швидше, оскільки дані будуть звірятися з тими, що перебувають у базі, в автоматичному режимі. Крім того, система буде фіксувати дату, час і місце в’їзду та виїзду.