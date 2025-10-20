UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху через нову систему контролю, - ДПСУ

Фото: українців попередили про можливе ускладнення руху на кордоні (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху через нову Системи в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах (EES).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Держприкордонслужби в Telegram.

Прикордонники зазначили, що наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску "Краківець" налічується 50 автівок.

Електронна система EES фіксує дані щодо перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її запровадили для зміцнення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у європейських країнах і боротьбі з незаконною міграцією.

Перший в'їзд передбачає проходження реєстрації, що складається з:

  • фотографування обличчя;
  • зняття чотирьох відбитків пальців.

Подальші перетини кордону відбуватимуться швидше, оскільки дані будуть звірятися з тими, що перебувають у базі, в автоматичному режимі. Крім того, система буде фіксувати дату, час і місце в’їзду та виїзду.

Нова система контролю на кордоні

Нагадаємо, Євросоюз почав впровадження нової біометричної системи контролю на кордонах з 12 жовтня. Поетапний запуск відбувається на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією.

Система EES фіксуватиме переміщення всіх громадян третіх країн, включаючи Україну, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування - до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Зазначимо, нещодавно речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чи зростуть черги на кордоні через запровадження біометричного контролю.

