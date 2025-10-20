RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

На границе с Польшей возможно осложнение движения из-за новой системы контроля, - ГПСУ

Фото: украинцев предупредили о возможном осложнении движения на границе (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей возможно осложнение движения из-за новой Системы въезда и выезда на внешних границах (EES).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы в Telegram.

Пограничники отметили, что сейчас на выезд из Украины перед пунктом пропуска "Краковец" насчитывается 50 автомобилей.

Электронная система EES фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее ввели для укрепления безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в европейских странах и борьбы с незаконной миграцией.

Первый въезд предусматривает прохождение регистрации, состоящей из:

  • фотографирование лица;
  • снятия четырех отпечатков пальцев.

Дальнейшие пересечения границы будут происходить быстрее, поскольку данные будут сверяться с теми, что находятся в базе, в автоматическом режиме. Кроме того, система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

 

Новая система контроля на границе

Напомним, Евросоюз начал внедрение новой биометрической системы контроля на границах с 12 октября. Поэтапный запуск происходит на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Система EES будет фиксировать перемещение всех граждан третьих стран, включая Украину, которые пересекают внешние границы Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания - до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Отметим, недавно представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, вырастут ли очереди на границе из-за введения биометрического контроля.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаДПСУГраница с Украиной