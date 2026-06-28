На кордоні з Польщею черги по 12 годин: у ДПСУ пояснили ситуацію

У мережі активно публікують відео з польського-українського кордону. Понад 12 годин люди стоять в чергах на вʼїзд з Польщі в Україну.

Зокрема, зараз понад 260 автівок чекають на ПП "Краківець".

Демченко пояснив, що черги як з українського боку, так і на території суміжних країн формуються від збільшення пасажиропотоку.

"На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні - 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на вїзд в Україну", - розповів речник ДПСУ.