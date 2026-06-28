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На кордоні з Польщею черги по 12 годин: у ДПСУ пояснили ситуацію

13:47 28.06.2026 Нд
2 хв
У мережі публікують відео з кілометровими чергами на кордоні. У чому причина затримок?
aimg Тетяна Степанова
Фото: на кордоні з Польщею черги по 12 годин (Getty Images)

Останніми днями на кордоні з Польщею черги на в'їзд в Україну сягають понад 12 годин через збільшення пасажиропотоку.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

У мережі активно публікують відео з польського-українського кордону. Понад 12 годин люди стоять в чергах на вʼїзд з Польщі в Україну.

Зокрема, зараз понад 260 автівок чекають на ПП "Краківець".

Демченко пояснив, що черги як з українського боку, так і на території суміжних країн формуються від збільшення пасажиропотоку.

"На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні - 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на вїзд в Україну", - розповів речник ДПСУ.

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, раніше польська сторона повідомляла про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".

Причиною такого рішення називали проведення ремонтних робіт на одному з найзавантаженіших прикордонних переходів, яким щодня користуються тисячі пасажирів і міжнародних перевізників.

Згодом Україна та Польща узгодили, що оформлення автобусів через цей пункт пропуску триватиме безперервно протягом усього літнього сезону.

Водночас із 15 червня на пункті пропуску "Шегині - Медика" через ремонтні роботи спостерігаються затримки в оформленні та пропуску автобусів. Очікується тимчасове зменшення пропускної спроможності на автобусному напрямку.

Днями ми повідомляли, що автобуси на українсько-польському кордоні стоять у чергах по 8-12 годин через проведення ремонтних робіт. Польща зробить крок для вирішення цієї проблеми.

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ПольщаДПСУКордон з Україною