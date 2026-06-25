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Автобуси стоять по 12 годин: Польща береться за проблему на кордоні

11:59 25.06.2026 Чт
1 хв
Що стало причиною масштабних затримок?
aimg Валерій Ульяненко
Автобуси стоять по 12 годин: Польща береться за проблему на кордоні Фото: автобуси стоять у чергах на кордоні по 8-12 годин (Getty Images)
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Автобуси на українсько-польському кордоні стоять у чергах по 8-12 годин через проведення ремонтних робіт. Польща зробить крок для вирішення цієї проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

Він обговорив практичні питання українсько-польської співпраці з міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком.

"Насамперед - ситуації на кордоні, де час очікування автобусів подекуди сягає 8-12 годин. Важливий крок польської сторони щодо мінімізації впливу ремонтних робіт на пунктах пропуску", - йдеться у заяві.

Кулеба також наголосив на потребі у постійному контролі ситуації, особливо у літній період.

Що передувало

Раніше польська сторона повідомляла про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".

Причиною такого рішення називали проведення ремонтних робіт на одному з найзавантаженіших прикордонних переходів, яким щодня користуються тисячі пасажирів і міжнародних перевізників.

Згодом Україна та Польща узгодили, що оформлення автобусів через цей пункт пропуску триватиме безперервно протягом усього літнього сезону.

Водночас із 15 червня на пункті пропуску "Шегині - Медика" через ремонтні роботи спостерігаються затримки в оформленні та пропуску автобусів. Очікується тимчасове зменшення пропускної спроможності на автобусному напрямку.

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