Автобуси стоять по 12 годин: Польща береться за проблему на кордоні
Автобуси на українсько-польському кордоні стоять у чергах по 8-12 годин через проведення ремонтних робіт. Польща зробить крок для вирішення цієї проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.
Він обговорив практичні питання українсько-польської співпраці з міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком.
"Насамперед - ситуації на кордоні, де час очікування автобусів подекуди сягає 8-12 годин. Важливий крок польської сторони щодо мінімізації впливу ремонтних робіт на пунктах пропуску", - йдеться у заяві.
Кулеба також наголосив на потребі у постійному контролі ситуації, особливо у літній період.
Що передувало
Раніше польська сторона повідомляла про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".
Причиною такого рішення називали проведення ремонтних робіт на одному з найзавантаженіших прикордонних переходів, яким щодня користуються тисячі пасажирів і міжнародних перевізників.
Згодом Україна та Польща узгодили, що оформлення автобусів через цей пункт пропуску триватиме безперервно протягом усього літнього сезону.
Водночас із 15 червня на пункті пропуску "Шегині - Медика" через ремонтні роботи спостерігаються затримки в оформленні та пропуску автобусів. Очікується тимчасове зменшення пропускної спроможності на автобусному напрямку.