На границе с Польшей очереди по 12 часов: в ГПСУ объяснили ситуацию

В сети активно публикуют видео с польско-украинской границы. Более 12 часов люди стоят в очередях на въезд из Польши в Украину.

В частности, сейчас более 260 автомобилей ждут ПП "Краковец".

Демченко пояснил, что очереди как с украинской стороны, так и на территории сопредельных стран формируются от увеличения пассажиропотока.

"На выходные он еще больше растет даже по сравнению с буднями. За вчера имели самый высокий показатель пересечения границы в июне - 141 тысяча граждан, при этом небольшое преимущество уходило на въезд в Украину", - рассказал спикер ГПСУ.