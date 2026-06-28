На границе с Польшей очереди по 12 часов: в ГПСУ объяснили ситуацию

В последние дни на границе с Польшей очереди на въезд в Украину достигают более 12 часов из-за увеличения пассажиропотока.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
В сети активно публикуют видео с польско-украинской границы. Более 12 часов люди стоят в очередях на въезд из Польши в Украину.
В частности, сейчас более 260 автомобилей ждут ПП "Краковец".
Демченко пояснил, что очереди как с украинской стороны, так и на территории сопредельных стран формируются от увеличения пассажиропотока.
"На выходные он еще больше растет даже по сравнению с буднями. За вчера имели самый высокий показатель пересечения границы в июне - 141 тысяча граждан, при этом небольшое преимущество уходило на въезд в Украину", - рассказал спикер ГПСУ.
Напомним, ранее польская сторона сообщала о возможной временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика".
Причиной такого решения называли проведение ремонтных работ на одном из загруженных пограничных переходов, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров и международных перевозчиков.
Впоследствии Украина и Польша согласовали, что оформление автобусов через этот пункт пропуска будет продолжаться непрерывно в течение всего летнего сезона.
В то же время с 15 июня на пункте пропуска "Шегини - Медика" из-за ремонтных работ наблюдаются задержки в оформлении и пропуске автобусов . Ожидается временное уменьшение пропускной способности на автобусном направлении.
На днях мы сообщали, что автобусы на украинско-польской границе стоят в очередях по 8-12 часов из-за проведения ремонтных работ. Польша сделает шаг для решения этой проблемы.