На кордоні Естонії та Росії помітили "зелених чоловічків"

На естонсько-російському кордоні ввечері 11 жовтня зафіксували пересування групи озброєних чоловіків. Після цього влада Естонії тимчасово обмежила рух через ділянку "Саатсеський чобіт", щоб запобігти можливим інцидентам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання ERR .

Інцидент стався на ділянці кордону в районі Саатсе, де частина дороги проходить територією Псковської області Росії. У Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії повідомили, що патрулі зафіксували "значно активнішу діяльність на російській стороні", ніж зазвичай.

За словами представника відомства, протягом дня спостерігалися озброєні групи, які переміщалися вздовж кордону і в якийсь момент вишикувалися поперек дороги.

У поліції зазначили, що форма одягу чоловіків відрізнялася від прикордонної, що викликало підозри та стало причиною посилених заходів безпеки. Для запобігання провокаціям рух дорогою призупинили, а автомобілі, що прямували в цей район, зупиняли та інформували про можливу небезпеку.

Реакція Естонії та позиція Росії

Прикордонна служба Естонії запросила у російської сторони роз'яснення щодо активності на кордоні. У відповідь із Росії повідомили, що те, що відбувається, - "абсолютно штатні заходи". У Таллінні заявили, що запобіжні заходи були необхідними, оскільки ситуація могла становити загрозу для громадян і транспортного сполучення.

Порушення повітряного простору

Інцидент з озброєними групами стався на тлі інших прикордонних інцидентів. Раніше кілька російських літаків порушили повітряний простір Естонії. Вони перебували в ньому близько 12 хвилин, після чого в супроводі винищувачів НАТО покинули територію країни.