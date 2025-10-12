На границе Эстонии и России заметили "зеленых человечков"

На эстонско-российской границе вечером 11 октября зафиксировали передвижение группы вооруженных мужчин. После этого власти Эстонии временно ограничили движение через участок "Саатсеский сапог", чтобы предотвратить возможные инциденты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания ERR .

Инцидент произошел на участке границы в районе Саатсе, где часть дороги проходит по территории Псковской области России. В Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии сообщили, что патрули зафиксировали "значительно более активную деятельность на российской стороне", чем обычно.

По словам представителя ведомства, на протяжении дня наблюдались вооруженные группы, которые перемещались вдоль границы и в какой-то момент выстроились поперек дороги.

В полиции отметили, что форма одежды мужчин отличалась от пограничной, что вызвало подозрения и стало причиной усиленных мер безопасности. Для предотвращения провокаций движение по дороге приостановили, а автомобили, направлявшиеся в этот район, останавливали и информировали о возможной опасности.

Реакция Эстонии и позиция России

Пограничная служба Эстонии запросила у российской стороны разъяснения по поводу активности на границе. В ответ из России сообщили, что происходящее — "абсолютно штатные мероприятия". В Таллине заявили, что меры предосторожности были необходимы, поскольку ситуация могла представлять угрозу для граждан и транспортного сообщения.

Нарушения воздушного пространства

Инцидент с вооруженными группами произошел на фоне других пограничных инцидентов. Ранее несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились в нём около 12 минут, после чего в сопровождении истребителей НАТО покинули территорию страны.