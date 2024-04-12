На кордоні Естонії та РФ працівники ФСБ били українців, - ЗМІ

Як пише видання, з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ФСБ розглядає українців як потенційних ворогів.

Окрім утисків українців на території Росії, посилилися переслідування громадян України на автомобільних пунктах пропуску "Кунічіна Гора" та "Шумілкіно" на кордоні з Естонією.

За словами українців, які перетинали кордон, вони зазнавали утисків - профайлінгові інтерв'ю про них та їхні зв'язки, заповнення анкет, перевірка комунікацій та вилучення даних, побиття з метою отримання потрібних відповідей.

Працівники ФСБ змушували їх роздягатися, а потім фотографували. ФСБ також робила відеозаписи отриманих свідчень, які згодом могли бути використані для компрометації осіб, які перетинали кордон. Українців затримували під приводом вигаданих правопорушень та просили погодитися на перевірку на детекторі брехні. Ці дії росіян призводили до затримок у перетині кордону для інших осіб.

Наприкінці 2023 року ФСБ також почала переслідувати людей з Естонії та інших країн ЄС. Повідомлялося про випадки насильства, але інформації про фізичне насильство щодо естонців не надходило. Однак ті естонці, які відвідували Росію, розповідали, що під час перетину кордону до них застосовували інші методи, описані українцями.

Естонія займає жорстку політику щодо Росії

Нещодавно під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України.

Також днями Естонія оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на суму 20 млн євро.

І того самого дня уряд Естонії ухвалив рішення про розірвання естонсько-російського договору про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

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