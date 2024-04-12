RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На границе Эстонии и РФ работники ФСБ избивали украинцев, - СМИ

Иллюстративное фото: на границе Эстонии и РФ работники ФСБ избивали украинцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская ФСБ занималась избиением украинских беженцев на пунктах пересечения границы с Эстонией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рostimees.

Как пишет издание, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 ФСБ рассматривает украинцев как потенциальных врагов.

Кроме притеснений украинцев на территории России, усилились преследования граждан Украины на автомобильных пунктах пропуска "Куничина Гора" и "Шумилкино" на границе с Эстонией.

По словам украинцев, которые пересекали границу, они подвергались притеснениям - профайлинговые интервью о них и их связях, заполнение анкет, проверка коммуникаций и изъятие данных, избиения с целью получения нужных ответов.

Сотрудники ФСБ заставляли их раздеваться, а затем фотографировали. ФСБ также производила видеозаписи полученных показаний, которые впоследствии могли быть использованы для компрометации лиц, пересекавших границу. Украинцев задерживали под предлогом вымышленных правонарушений и просили согласиться на проверку на детекторе лжи. Эти действия россиян приводили к задержкам в пересечении границы для других лиц.

В конце 2023 года ФСБ начала преследовать людей из Эстонии и других стран ЕС. Сообщалось о случаях насилия, но информации о физическом насилии в отношении эстонцев не поступало. Однако посещавшие Россию эстонцы рассказывали, что при пересечении границы к ним применяли другие методы, описанные украинцами.

Эстония занимает жесткую политику в отношении России

Недавно во время дискуссии по использованию замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины.

Также на днях Эстония объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 20 млн. евро.

И в тот же день правительство Эстонии приняло решение о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияРоссийская ФедерацияФСБ