На кордоні з Білоруссю створюють "кілзону" для стримування ворога

Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території Білорусі та будують потужну лінію оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Окрему увагу військові приділяють водним рубежам. У прикордонні тривають оборонні заходи на дніпровських островах, де також фіксується певна активність та ведеться постійне спостереження за діями з боку Білорусі.

Такий комплекс оборонних споруд є лише частиною масштабних фортифікацій, які розгортають на північному кордоні для зупинки можливої агресії.

Військовослужбовці ДПСУ створюють на північних рубежах так звану "кілзону" для ефективного знищення противника у разі спроби прориву. Наразі оборонні позиції підсилюють одразу кількома типами інженерних споруд.

Загроза наступу з Білорусі

Нагадаємо, Україна суттєво укріплює північний кордон через можливе втручання Білорусі у війну на боці Російської Федерації. За даними міжнародних оглядачів, українські сили посилюють фортифікації та уважно стежать за переміщенням техніки та безпілотників на суміжній території.

При цьому військові аналітики наразі не фіксують ознак формування реального ударного угруповання для негайного штурму.

Водночас у Державній прикордонній службі України зазначали, чи можливі нові провокації з боку Білорусі найближчим часом.

Сили оборони постійно прораховують загрозу повторних ворожих дій у напрямку Києва та західних областей, які вже відбувалися на початку повномасштабного вторгнення, тому перебувають у повній бойовій готовності.