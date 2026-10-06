На границе с Беларусью латвийским военным угрожали вооруженные люди в масках
На этой неделе латвийские военные остановили на границе с Беларусью группу, по меньшей мере, из 20 нелегальных мигрантов. Их проводники были в масках, имели оружие и угрожали солдатам.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.
По данным латвийских военных, переправу мигрантов из Беларуси целенаправленно организовали. Проводники подгоняли группу в сторону Латвии и в то же время угрожали солдатам.
В отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз сопроводители вели себя особенно демонстративно и агрессивно.
Вооруженные силы Латвии считают, что нелегальную миграцию используют как инструмент давления на внешнюю границу страны, а вместе с ним и ЕС и НАТО. Военные прогнозируют, что подобные провокации и гибридные угрозы на границе с Беларусью продолжаются.
Армия и дальше будет помогать пограничникам на границах с Беларусью и Россией.
Миграционный кризис на границах Беларуси с ЕС начался летом 2021 года, когда режим Лукашенко начал массово переправлять мигрантов с Ближнего Востока в Польшу, Литву и Латвию. С тех пор ситуация периодически обостряется. В конце июля на литовско-белорусской границе мигрантынапали на пограничника и пытались затащить его в Беларусь , он получил легкие ранения.
Москва в это время отвечает угрозами. В конце сентября посольство РФ в Ирландии пригрозило НАТО ядерным оружием в случае блокирования Калининградской области. В то же время, российские дипломаты назвали безосновательными обвинения в подготовке вторжения в европейские страны или ведении гибридной войны.