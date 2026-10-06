На границе с Беларусью латвийским военным угрожали вооруженные люди в масках

На этой неделе латвийские военные остановили на границе с Беларусью группу, по меньшей мере, из 20 нелегальных мигрантов. Их проводники были в масках, имели оружие и угрожали солдатам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.

По данным латвийских военных, переправу мигрантов из Беларуси целенаправленно организовали. Проводники подгоняли группу в сторону Латвии и в то же время угрожали солдатам.

В отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз сопроводители вели себя особенно демонстративно и агрессивно.

Вооруженные силы Латвии считают, что нелегальную миграцию используют как инструмент давления на внешнюю границу страны, а вместе с ним и ЕС и НАТО. Военные прогнозируют, что подобные провокации и гибридные угрозы на границе с Беларусью продолжаются.

Армия и дальше будет помогать пограничникам на границах с Беларусью и Россией.