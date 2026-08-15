Мігранти на кордоні Литви поранили прикордонника й намагалися затягти в Білорусь

Наприкінці липня на литовсько-білоруському кордоні мігранти напали на прикордонника й намагалися виштовхнути його в бік території Білорусі. Постраждалий отримав легкі поранення й наразі перебуває на лікарняному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський портал LRT .

Що сталося на кордоні

Інцидент трапився на ділянці Капчямеської прикордонної застави Варенського прикордонного підрозділу Служби охорони державного кордону Литви.

За даними джерел порталу Lrytas, під час зіткнення з мігрантами одного з прикордонників легко поранили - нападники намагалися виштовхнути його на територію Білорусі.

Як усе почалося

Першим про інцидент повідомив портал Delfi. За його інформацією, прикордонники виявили тунель, прокопаний під державним кордоном, і четверо співробітників влаштували засідку.

Їм вдалося затримати кількох мігрантів і надіти на них наручники, але під час затримання на прикордонників напали приблизно 20 іноземців. Співробітникам довелося тікати, а нелегальні мігранти - включно з тими, хто вже був у наручниках, - втекли назад до Білорусі. Прикордонна служба тоді повідомила про виявлений тунель і втечу мігрантів, але жодним словом не згадала про напад на своїх співробітників.

Що відповідає керівництво

Очільник прикордонної служби Рустамас Любаєвас неодноразово заперечував, що на співробітників могли напасти - за його словами, встановити такий факт служба не змогла. Водночас за інформацією журналістів, саме він нібито дав прикордонникам вказівки, що саме говорити про цей інцидент. Пресслужба відмовилася коментувати обставини події, пославшись на те, що триває досудове розслідування.

Що з розслідуванням

Минулого тижня прокуратура розширила й перекваліфікувала розслідування, розпочате ще 27 липня за фактом незаконного перетину державного кордону на цій ділянці.

Тепер слідство також перевірятиме дії відповідальних співробітників прикордонної служби, які відповідали за спостереження, контроль та охорону кордону - аби дати об'єктивну оцінку встановленим фактам.