У РФ нафантазували "загрозу" для Калінінграда і прямо пригрозили НАТО ядеркою
Росія готова використати весь свій арсенал, включно з ядерною зброєю, у разі блокування Калінінградської області країнами НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства РФ в Ірландії.
У російському диппредставництві заявили, що звинувачення щодо підготовки РФ до військового вторгнення в європейські країни або ведення гібридної війни не мають під собою підстав.
За їхніми словами, Москва нібито не має планів чи мотивів для погіршення відносин із Європою.
Також у заяві стверджується, що розмови про "російську загрозу" використовуються Заходом для виправдання зростання оборонних витрат та мілітаризації регіону.
Водночас у дипломатичному відомстві РФ звинуватили НАТО у військовій активності біля російських кордонів та проведенні навчань.
Окремо вони згадали про можливість повітряної чи морської блокади Калінінградської області.
У разі реалізації такого сценарію російська сторона погрожує рішучою відповіддю із застосуванням усього наявного озброєння.
"Росія буде готова застосувати весь свій арсенал, включно з ядерною зброєю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти країни", - заявили в посольстві.
Також у дипломатичному представництві додали, що за такого розвитку подій існує ймовірність того, що РФ завдасть "превентивних ударів по центрах ухвалення рішень у країнах Альянсу вже на ранній стадії конфлікту".
Реакція НАТО на погрози РФ
У НАТО підтвердили отримання неофіційного документа (non-paper) від РФ щодо Калінінградської області та надіслали відповідь, наголосивши на оборонному характері Альянсу.
"Я можу підтвердити, що Росія надіслала НАТО неофіційний документ (non-paper) і що ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним Альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять ризику для жодної частини Росії", - заявила речниця НАТО Елісон Гарт у коментарі "Європейській правді".
В Альянсі рішуче засудили будь-яку безвідповідальну ядерну риторику і погрози застосування сили. Там також підкреслили, що використання гібридних тактик є "ознакою відчаю", яка не змусить НАТО відмовитися від підтримки України та захисту своїх територій.
Нагадаємо, що в Китаї неодноразово закликали утриматися від ядерної риторики.
Зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб запевняв, що Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України, а можливий максимум Кремля - це чергова хвиля мобілізації.
Водночас міжнародні партнери продовжують оцінювати ризики ескалації.
Так, очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан натякнув, що Росія може вдатися до ядерної зброї як "останнього засобу" лише у разі критичного виснаження на фронті та в тилу.