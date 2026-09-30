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У РФ нафантазували "загрозу" для Калінінграда і прямо пригрозили НАТО ядеркою

16:05 30.09.2026 Ср
3 хв
aimg Сергій Козачук
У РФ нафантазували "загрозу" для Калінінграда і прямо пригрозили НАТО ядеркою Ілюстративне фото: Москва лякає НАТО через Калінінград (Колаж РБК-Україна)
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Росія готова використати весь свій арсенал, включно з ядерною зброєю, у разі блокування Калінінградської області країнами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства РФ в Ірландії.

У російському диппредставництві заявили, що звинувачення щодо підготовки РФ до військового вторгнення в європейські країни або ведення гібридної війни не мають під собою підстав.

За їхніми словами, Москва нібито не має планів чи мотивів для погіршення відносин із Європою.

Також у заяві стверджується, що розмови про "російську загрозу" використовуються Заходом для виправдання зростання оборонних витрат та мілітаризації регіону.

Водночас у дипломатичному відомстві РФ звинуватили НАТО у військовій активності біля російських кордонів та проведенні навчань.

Окремо вони згадали про можливість повітряної чи морської блокади Калінінградської області.

У разі реалізації такого сценарію російська сторона погрожує рішучою відповіддю із застосуванням усього наявного озброєння.

"Росія буде готова застосувати весь свій арсенал, включно з ядерною зброєю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти країни", - заявили в посольстві.

Також у дипломатичному представництві додали, що за такого розвитку подій існує ймовірність того, що РФ завдасть "превентивних ударів по центрах ухвалення рішень у країнах Альянсу вже на ранній стадії конфлікту".

Реакція НАТО на погрози РФ

У НАТО підтвердили отримання неофіційного документа (non-paper) від РФ щодо Калінінградської області та надіслали відповідь, наголосивши на оборонному характері Альянсу.

"Я можу підтвердити, що Росія надіслала НАТО неофіційний документ (non-paper) і що ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним Альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять ризику для жодної частини Росії", - заявила речниця НАТО Елісон Гарт у коментарі "Європейській правді".

В Альянсі рішуче засудили будь-яку безвідповідальну ядерну риторику і погрози застосування сили. Там також підкреслили, що використання гібридних тактик є "ознакою відчаю", яка не змусить НАТО відмовитися від підтримки України та захисту своїх територій.

Нагадаємо, що в Китаї неодноразово закликали утриматися від ядерної риторики.

Зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб запевняв, що Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України, а можливий максимум Кремля - це чергова хвиля мобілізації.

Водночас міжнародні партнери продовжують оцінювати ризики ескалації.

Так, очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан натякнув, що Росія може вдатися до ядерної зброї як "останнього засобу" лише у разі критичного виснаження на фронті та в тилу.

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