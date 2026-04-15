За кордон не пустять: які паспорти українців офіційно втратили чинність

Які паспорти більше не діють

Йдеться про паспорти, строк дії яких продовжували у спрощеному порядку після початку повномасштабної війни. Дозвіл на використання "продовжених" паспортів діяв із кінця лютого 2022 року до 28 жовтня 2025 року.

Тепер такі документи:

не визнаються дійсними для міжнародних поїздок;

можуть стати підставою для відмови у посадці на рейс;

можуть призвести до відмови у в’їзді до іншої країни.

Це стосується як дорослих, так і дітей, зокрема тих випадків, коли до паспортів були внесені дані про членів сім’ї.

Чому змінили правила

Тимчасове продовження строку дії паспортів запроваджували через обмежену роботу консульських установ під час війни. Наразі, як зазначається, дипломатичні установи працюють у звичному режимі, а оформити документи можна і за кордоном.

Водночас "продовжені" паспорти більше не відповідають міжнародним стандартам.

Які документи визнають

Більшість країн визнають лише паспорти з чинним терміном дії:

для громадян від 16 років - строк дії 10 років ;

; для осіб до 16 років - 4 роки.

Після завершення цього терміну документ потрібно оформлювати заново.

Оновити документ необхідно, якщо закінчився термін його дії, паспорт був продовжений за тимчасовим порядком, у документі зазначені діти або члени сім’ї за старими правилами.

Без дійсного паспорта перетнути кордон буде неможливо.

Як оформити новий паспорт

Оформити новий документ можна:

у посольствах або консульствах України за кордоном;

у філіях ДП "Документ";

у підрозділах міграційної служби або ЦНАП в Україні.

Окремо зазначається, що паспорти дітей із внесеними даними про батьків також втратили чинність, тому їх варто оновити заздалегідь.