ID-картка і закордонний паспорт за один візит: в Україні запровадили нові правила
В Україні на постійній основі запровадили можливість одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта за один візит. Відповідні зміни набрали чинності з 25 грудня 2025 року.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України (ДМС).
Кабінет міністрів постановою №1709 затвердив порядок, який дозволяє за один прийом:
- оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно;
- подати документи замість втраченого або викраденого паспорта;
- оформити документи для себе та закордонні паспорти для дітей до 14 років.
Послуга доступна на постійній основі, а не в тестовому режимі.
Де можна подати документи
Подати заяву на одночасне оформлення документів можна:
- у підрозділах Державної міграційної служби;
- у ЦНАПах;
- у центрах "Паспортний сервіс".
Це можна зробити як в Україні, так і за кордоном. За межами країни строк оформлення документів становить до 3 місяців.
Для подання документів достатньо одного запису в електронній черзі та одного візиту. Також передбачена одна квитанція для сплати адміністративного збору.
Водночас, якщо ID-картка оформлюється вперше після досягнення 14 років, оплата здійснюється лише за закордонний паспорт.
Розмір адміністративного збору залежить від:
- терміновості оформлення;
- кількості паспортів, які оформлюються одночасно.
Точна сума визначається індивідуально при подачі документів.
Як перевірити готовність документів
Стан оформлення ID-картки та закордонного паспорта можна перевірити через сервіс "Перевірка стану оформлення документів":
- за реквізитами старого внутрішнього паспорта;
- при першому оформленні ID-картки після 14 років - за серією та номером свідоцтва про народження.
У ДМС зазначають, що новий порядок має спростити отримання документів та зменшити кількість візитів для громадян.
Нагадаємо, раніше діяв експериментальний проєкт, який дозволяв українцям за один раз оформлювати внутрішній і закордонний паспорти. Він діяв з травня 2022 року впродовж 2 років.
РБК-Україна раніше також писало, що з 1 січня 2026 року в Україні подорожчало оформлення біометричних документів, зокрема ID-карток, закордонних паспортів та посвідок на проживання, через підвищення вартості бланків. Водночас заяви, подані до кінця 2025 року, оброблятимуть за старими цінами.