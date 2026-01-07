ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

ID-картка і закордонний паспорт за один візит: в Україні запровадили нові правила

Середа 07 січня 2026 18:31
UA EN RU
ID-картка і закордонний паспорт за один візит: в Україні запровадили нові правила Фото: Оформлення паспортів в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні на постійній основі запровадили можливість одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта за один візит. Відповідні зміни набрали чинності з 25 грудня 2025 року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України (ДМС).

Кабінет міністрів постановою №1709 затвердив порядок, який дозволяє за один прийом:

  • оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно;
  • подати документи замість втраченого або викраденого паспорта;
  • оформити документи для себе та закордонні паспорти для дітей до 14 років.

Послуга доступна на постійній основі, а не в тестовому режимі.

Де можна подати документи

Подати заяву на одночасне оформлення документів можна:

  • у підрозділах Державної міграційної служби;
  • у ЦНАПах;
  • у центрах "Паспортний сервіс".

Це можна зробити як в Україні, так і за кордоном. За межами країни строк оформлення документів становить до 3 місяців.

Для подання документів достатньо одного запису в електронній черзі та одного візиту. Також передбачена одна квитанція для сплати адміністративного збору.

Водночас, якщо ID-картка оформлюється вперше після досягнення 14 років, оплата здійснюється лише за закордонний паспорт.

Розмір адміністративного збору залежить від:

  • терміновості оформлення;
  • кількості паспортів, які оформлюються одночасно.

Точна сума визначається індивідуально при подачі документів.

Як перевірити готовність документів

Стан оформлення ID-картки та закордонного паспорта можна перевірити через сервіс "Перевірка стану оформлення документів":

  • за реквізитами старого внутрішнього паспорта;
  • при першому оформленні ID-картки після 14 років - за серією та номером свідоцтва про народження.

У ДМС зазначають, що новий порядок має спростити отримання документів та зменшити кількість візитів для громадян.

Нагадаємо, раніше діяв експериментальний проєкт, який дозволяв українцям за один раз оформлювати внутрішній і закордонний паспорти. Він діяв з травня 2022 року впродовж 2 років.

РБК-Україна раніше також писало, що з 1 січня 2026 року в Україні подорожчало оформлення біометричних документів, зокрема ID-карток, закордонних паспортів та посвідок на проживання, через підвищення вартості бланків. Водночас заяви, подані до кінця 2025 року, оброблятимуть за старими цінами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Документи Паспорт України
Новини
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка