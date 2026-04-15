RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

За границу не пустят: какие паспорта украинцев официально утратили силу

06:56 15.04.2026 Ср
2 мин
Почему упрощенный порядок действия паспортов перестал работать?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Загранпаспорт (Getty Images)

В Украине больше не работает временное разрешение на использование загранпаспортов с продленным сроком действия. Такие документы не дают права на пересечение границы.

Какие паспорта больше не действуют

Речь идет о паспортах, срок действия которых продлевали в упрощенном порядке после начала полномасштабной войны. Разрешение на использование "продленных" паспортов действовало с конца февраля 2022 года до 28 октября 2025 года.

Теперь такие документы:

  • не признаются действительными для международных поездок;
  • могут стать основанием для отказа в посадке на рейс;
  • могут привести к отказу во въезде в другую страну.

Это касается как взрослых, так и детей, в частности тех случаев, когда в паспорта были внесены данные о членах семьи.

Почему изменили правила

Временное продление срока действия паспортов вводили из-за ограниченной работы консульских учреждений во время войны. Сейчас, как отмечается, дипломатические учреждения работают в обычном режиме, а оформить документы можно и за рубежом.

В то же время "продленные" паспорта больше не соответствуют международным стандартам.

Какие документы признают

Большинство стран признают только паспорта с действующим сроком действия:

  • для граждан от 16 лет - срок действия 10 лет;
  • для лиц до 16 лет - 4 года.

После завершения этого срока документ нужно оформлять заново.

Обновить документ необходимо, если истек срок его действия, паспорт был продлен по временному порядку, в документе указаны дети или члены семьи по старым правилам.

Без действительного паспорта пересечь границу будет невозможно.

Как оформить новый паспорт

Оформить новый документ можно:

  • в посольствах или консульствах Украины за рубежом;
  • в филиалах ГП "Документ";
  • в подразделениях миграционной службы или ЦПАУ в Украине.

Отдельно отмечается, что паспорта детей с внесенными данными о родителях также утратили силу, поэтому их следует обновить заранее.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине повысили стоимость оформления биометрических документов - ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство. Причиной стало подорожание бланков, в то же время для отдельных категорий граждан сохранили старые тарифы.

Также украинцам разрешили за один визит оформлять сразу два документа - ID-карту и загранпаспорт. Подать заявление можно в ГМС, ЦПАУ или "Паспортном сервисе" - в одной очереди и с одной оплатой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
