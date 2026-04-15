За границу не пустят: какие паспорта украинцев официально утратили силу

Какие паспорта больше не действуют

Речь идет о паспортах, срок действия которых продлевали в упрощенном порядке после начала полномасштабной войны. Разрешение на использование "продленных" паспортов действовало с конца февраля 2022 года до 28 октября 2025 года.

Теперь такие документы:

не признаются действительными для международных поездок;

могут стать основанием для отказа в посадке на рейс;

могут привести к отказу во въезде в другую страну.

Это касается как взрослых, так и детей, в частности тех случаев, когда в паспорта были внесены данные о членах семьи.

Почему изменили правила

Временное продление срока действия паспортов вводили из-за ограниченной работы консульских учреждений во время войны. Сейчас, как отмечается, дипломатические учреждения работают в обычном режиме, а оформить документы можно и за рубежом.

В то же время "продленные" паспорта больше не соответствуют международным стандартам.

Какие документы признают

Большинство стран признают только паспорта с действующим сроком действия:

для граждан от 16 лет - срок действия 10 лет ;

; для лиц до 16 лет - 4 года.

После завершения этого срока документ нужно оформлять заново.

Обновить документ необходимо, если истек срок его действия, паспорт был продлен по временному порядку, в документе указаны дети или члены семьи по старым правилам.

Без действительного паспорта пересечь границу будет невозможно.

Как оформить новый паспорт

Оформить новый документ можно:

в посольствах или консульствах Украины за рубежом;

в филиалах ГП "Документ";

в подразделениях миграционной службы или ЦПАУ в Украине.

Отдельно отмечается, что паспорта детей с внесенными данными о родителях также утратили силу, поэтому их следует обновить заранее.