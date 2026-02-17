Кордон з Молдовою закривають для автобусів і фур: коли почне діяти обмеження

На трасі М-15 Одеса-Рені через погіршення погодних умов тимчасово обмежать рух автобусів, мікроавтобусів і вантажного транспорту до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу та Одеську ОВА.
Обмеження почнуть діяти з 05:00 18 лютого і триватимуть до стабілізації ситуації. Вони діятимуть на всій протяжності дороги та вплинуть на роботу пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
Легкові автомобілі наразі зможуть рухатися без змін.
За інформацією прикордонників, тимчасово призупинять рух вантажівок, автобусів і мікроавтобусів до та з пунктів пропуску:
Про введення обмежень також повідомлено молдовську сторону.
В Одеській ОВА закликають перевізників і громадян заздалегідь скоригувати маршрути та логістику поїздок. Обмеження діятимуть до окремого повідомлення, про їх скасування обіцяють повідомити додатково.
Раніше повідомлялося, що 17 лютого в більшості регіонів України прогнозувались небезпечні погодні умови: на дорогах очікується ожеледиця (жовтий рівень небезпеки), що може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.
У нічні години в північних областях температура повітря опуститься до -19 градусів, а вдень збережеться морозна погода, тоді як на півдні та в Криму буде дещо тепліше.
Тим часом у Сумах через різке потепління, значні опади та активне танення снігу оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру. Підтоплення торкнулися житлових кварталів, об’єктів критичної інфраструктури та приватних домоволодінь.
Детальніше про прогноз погоди на цей тиждень - у матеріалі РБК-Україна.