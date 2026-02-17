Кордон з Молдовою закривають для автобусів і фур: коли почне діяти обмеження

Негода в Україні

Раніше повідомлялося, що 17 лютого в більшості регіонів України прогнозувались небезпечні погодні умови: на дорогах очікується ожеледиця (жовтий рівень небезпеки), що може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

У нічні години в північних областях температура повітря опуститься до -19 градусів, а вдень збережеться морозна погода, тоді як на півдні та в Криму буде дещо тепліше.

Тим часом у Сумах через різке потепління, значні опади та активне танення снігу оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру. Підтоплення торкнулися житлових кварталів, об’єктів критичної інфраструктури та приватних домоволодінь.

