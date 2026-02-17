UA

Кордон з Молдовою закривають для автобусів і фур: коли почне діяти обмеження

Ілюстративне фото: кордон з Молдовою закривають для автобусів і фур (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На трасі М-15 Одеса-Рені через погіршення погодних умов тимчасово обмежать рух автобусів, мікроавтобусів і вантажного транспорту до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Обмеження почнуть діяти з 05:00 18 лютого і триватимуть до стабілізації ситуації. Вони діятимуть на всій протяжності дороги та вплинуть на роботу пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Легкові автомобілі наразі зможуть рухатися без змін.

Обмеження на кордоні з Молдовою

За інформацією прикордонників, тимчасово призупинять рух вантажівок, автобусів і мікроавтобусів до та з пунктів пропуску:

  • "Паланка-Маяки-Удобне",
  • "Старокозаче",
  • "Серпневе",
  • "Малоярославець",
  • "Лісне",
  • "Рені",
  • "Долинське",
  • "Орлівка",
  • "Виноградівка",
  • "Табаки",
  • "Нові Трояни".

Про введення обмежень також повідомлено молдовську сторону.

Заклик до перевізників

В Одеській ОВА закликають перевізників і громадян заздалегідь скоригувати маршрути та логістику поїздок. Обмеження діятимуть до окремого повідомлення, про їх скасування обіцяють повідомити додатково.

Негода в Україні

Раніше повідомлялося, що 17 лютого в більшості регіонів України прогнозувались небезпечні погодні умови: на дорогах очікується ожеледиця (жовтий рівень небезпеки), що може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

У нічні години в північних областях температура повітря опуститься до -19 градусів, а вдень збережеться морозна погода, тоді як на півдні та в Криму буде дещо тепліше.

Тим часом у Сумах через різке потепління, значні опади та активне танення снігу оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру. Підтоплення торкнулися житлових кварталів, об’єктів критичної інфраструктури та приватних домоволодінь.

Детальніше про прогноз погоди на цей тиждень - у матеріалі РБК-Україна.

Кордон з УкраїноюОдесаМолдоваГідрометцентр